Москва, 22 июля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы на рассмотрение внесут законопроект, согласно которому появится возможность покупки автомобиля российского производства с использованием средств материнского капитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребёнка-инвалида. Об этом сообщила «Российская газета».

ИА Регнум Материнский капитал

В пояснительной записке говорится, что автомобиль должен быть произведён в России, использовать его можно для перевозки пассажиров. Авто нельзя продавать, передавать в залог либо дарить в течение пяти лет с момента его покупки.

Авторы проекта пояснили, что инициатива в случае принятия существенно повысит качество жизни перечисленных категорий семей, а также повлияет на развитие отечественного автопрома.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать до половины материнского капитала на ремонт таунхаусов и других капитальных зданий, имеющих отдельный выход на земельный участок. Оставшиеся средства разрешено использовать не ранее чем через полгода после получения первой части суммы.

В апреле 2024 года Путин поручил правительству РФ продлить до конца 2030 года программу материнского капитала.

Возможность забрать остатки материнского капитала появится у более чем 730 тыс. российских семей, заявил 8 июля глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Глава ведомства пояснил, что по решению президента РФ в ближайшее время правительство подготовит поправки к законодательству, позволяющие получить неиспользованный остаток в виде единовременной выплаты до 10 тыс. рублей.