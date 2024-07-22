Вашингтон, 22 июля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Свыше 500 тыс. военнослужащих Североатлантического альянса пребывают в состоянии повышенной готовности, заявила телеканалу CNN официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«В настоящее время более 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности», — заявила она.

Дахлалла пояснила, что с 2014 года альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за последнее поколение. Руководство НАТО ввело в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времён холодной войны, заключила официальный представитель.

Как передавало ИА Регнум, США на фоне украинского кризиса усиливают вероятность горячего конфликта с Россией, который будет иметь катастрофические последствия. К такому выводу пришла экс-офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер. При этом США и НАТО не обладают настолько мощным промышленным потенциалом, чтобы вести войну с Россией, не говоря уже об одновременных боевых действиях с Китаем, признала она.

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил о выступлении президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он говорил об агрессии НАТО в отношении многих стран. Журналист подчеркнул, что Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Запад не вправе говорить о «злобной России», поскольку сам провоцирует её на оборонительные действия, заявил Боуз.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.