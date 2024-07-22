Белгород, 22 июля, 2024, 04:11 — ИА Регнум. В Белгородской области водитель пострадал при атаке украинского беспилотника на его легковой автомобиль. Об этом 22 июля в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Движущийся по дороге автомобиль вражеский дрон атаковал в селе Устинка.

Помимо контузии мужчина получил осколочные ранения головы и плеча. Его госпитализировали в больницу в Белгороде, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области при повторном обстреле украинскими боевиками города Шебекино загорелась кровля частного дома, пострадал один мирный житель.

Ночью 21 июля средства ПВО поразили восемь украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны, три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря.