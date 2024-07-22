Вашингтон, 22 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие президента США Джо Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Сакса, всё случилось по вине самого Байдена.

«Джо Байден превратил Америку в банановую республику. Теперь, как в банановой республике, он свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнешь», — написал Сакс на своей странице в социальной сети X.

Как сообщало ИА Регнум, что бы ни происходило в Америке, любые процессы и разыгрывание сценариев с выборами президента, уход из гонки действующего главы Белого дома — это внутреннее дело США. Россия ни при каких обстоятельствах не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Конфликт на Украине и юридическое преследование своего оппонента Дональда Трампа стали самыми большими ошибками Байдена, ранее заявил Дэвид Сакс.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пророчества которого не раз сбывались, в 2022 году предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет, «потому как самой Америки не будет». Также политик заверял, что США ждёт самораспад по сценарию СССР. И случится это совсем скоро.

После выхода из президентской гонки Джо Байдена нужно привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.