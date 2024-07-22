Москва, 22 июля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев однозначно высказался о российских спортсменах, которые по собственному желанию будут участвовать в Олимпийских играх в Париже как нейтральные.

Олимпийские игры

Чемпион подчеркнул, что ему не интересны победы таких спортсменов, для него они просто соотечественники, которые будут бороться не за славу России, а только за себя.

«Я наших ребят на Олимпийских играх не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя. Даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе, а просто за себя. Ещё теннисистов я понять могу, они с детства начинали заниматься за свои деньги и готовиться к профессиональному спорту. Их обвинять некорректно. А вот остальные, кто готовился за счёт государства, теперь игнорируют мнение государства», — высказал «РИА Новости» мнение 61-летний биатлонист.

Также Дмитрий Васильев отметил, что россияне своим присутствием в Париже подвергают опасности не только себя, но и всех, кто находится рядом с ними. В случае, если с ними что-то случится, возникнет сложная ситуация, кто их будет вызволять?

«Некому будет это делать, поэтому они создают дополнительные трудности всем», — заключил спортсмен.

Как сообщало ИА Регнум, спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что количество допущенных до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии может поменяться.

Макконнелл напомнил, что в играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта.

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. Так, за медали в велоспорте поборются Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте — Анжела Бладцева. В теннисе соревноваться будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Среди пловцов к Олимпиаде допущен Евгений Сомов.

Некоторые российские спортсмены отклонили предложение об участии в Играх, которые будут проходить во французской столице с 26 июля по 11 августа.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об уровне организации летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, обратив внимание на огромное количество проблем при подготовке к соревнованиям.

Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила отказ российских ТВ-каналов показывать Олимпиаду в Париже, назвав это «наказанием». Продюсер и хореограф Илья Авербух поддержал решение российских телеканалов.