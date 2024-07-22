Белгород, 22 июля, 2024, 03:13 — ИА Регнум. В Белгородской области при повторном обстреле украинскими боевиками города Шебекино загорелась кровля частного дома, пострадал один мирный житель. Об этом в Telegram-канале 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Он уточнил, что снаряд попал в дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Оперативно прибывшие на место пожарные спасли её. После осмотра медики констатировали, что женщина не травмирована, но для стабилизации её состояния было принято решение о госпитализации.

Осколочные ранения бедра при повторной атаке ВСУ получил мужчина. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

Возгорание кровли на площади 72 кв. метра ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 июля средства ПВО поразили восемь украинских беспилотников на территории России. По данным Минобороны, три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря.

Утром 21 июля украинские войска попытались атаковать Крым ракетами ATACMS, российские средства ПВО сбили их над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.