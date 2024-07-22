Белград, 22 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. На Западе готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем предполагают многие на Востоке, в РФ и в Сербии. При этом на данный момент там пока ещё не готовы к столкновению. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Сербский лидер заявил, что Россию во главе с президентом Владимиром Путиным победить невозможно, «только если с Путиным что-то произойдёт».

«Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», — признал Вучич в эфире сербского TV Pink.

Он припомнил, что неоднократно скандинавские и другие страны Запада предлагали разделить территорию и ресурсы России. Вучич акцентировал, что в этом случае нужно победить РФ, но желающих биться на Западе не найдётся.

«Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие думают в России, Сербии и на Востоке. Они готовятся к военному конфликту», — резюмировал Александр Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesspiegel призвал увеличить военный бюджет страны. Свою инициативу он объяснил якобы существующей угрозой со стороны России.

О якобы существующей для европейских стран «угрозе» со стороны России заявляли сразу несколько западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и занимавшего тогда пост министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Писториус ранее отмечал, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году, а его подчинённые анонсировали создание усиленного резерва вооружённых сил страны. Также власти Германии разработали план на случай войны с Россией.

Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.