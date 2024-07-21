Вашингтон, 22 июля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. За «открытый процесс» выбора кандидата на пост президента США вместо Джо Байдена выступили в Конгрессе демократы, сообщил 21 июля телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Несколько демократов в Конгрессе заявили, что хотят провести «открытый» процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить Камалу Харрис кандидатом от демократов», — отметили журналисты.

Нового кандидата следует выбрать на съезде Демократической партии, считают в Конгрессе.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах главы Белого дома от Демократической партии.

После решения Байдена Камала Харрис объявила о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Она поблагодарила выбывшего из гонки действующего главу Белого дома за поддержку. По словам Харрис, для неё честь получить поддержку со стороны президента и она намерена добиться выдвижения кандидатом.

Байден должен уйти в отставку после объявленного им выхода из гонки за кресло главы Белого дома, призвал спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия). По его мнению, на данный момент перспективы демократов «не лучше с вице-президентом Камалой Харрис». Она фактически является соучастницей политических провалов действующей администрации Байдена, добавил Джонсон.