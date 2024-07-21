Москва, 22 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пророчества которого не раз сбывались, в 2022 году предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. Часть выступления в Госдуме ныне покойного политика опубликована на YouTube.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

По словам Жириновского, Дональд Трамп, как он всегда заявлял, не спасёт Америку, «потому что Америки не будет, а значит, и выборов не будет».

Также Владимир Жириновский заверял, что США ждёт самораспад по сценарию СССР. И случится это совсем скоро.

Как сообщало ИА Регнум, Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В начале февраля того же года его госпитализировали в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне поражения коронавирусом. Могила находится на Новодевичьем кладбище.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о высказывании Владимира Жириновского об Украине в контексте того, что все забудут про неё. Она выразила надежду, что такой посыл станет пророческим. По словам Симоньян, Владимир Жириновский многое «предчувствовал, предсказывал».

Нынешний глава Белого дома и соперник кандидата на выборах президента Дональда Трампа Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки. О своём решении он сообщил в соцсетях.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американский президент Джо Байден пока не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии с предвыборной гонки. Он намерен добиться новых достижений исторического масштаба для американцев, сказал пресс-секретарь.