Москва, 22 июля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. После выхода из президентской гонки Джо Байдена нужно привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине. Об этом 21 июля заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

(сс) Matt Johnson Президент США Джо Байден

«Байдена нужно привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови», — отметил спикер.

Володин напомнил, что Байден создал проблемы по всему миру и в своей стране, в США. Глава Белого дома понял, что его не изберут, поэтому бежит, не дожидаясь выборов, заключил председатель ГД.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с кандидатом на выборах президента Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Байден поблагодарил за работу свою команду, особо вице-президента Камалу Харрис. Он призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

Ранее 56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов призвали Байдена отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения.

Бывший президент США Барак Обама призывал Байдена серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.