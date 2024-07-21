Киев, 22 июля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. На Украину доставили переданный Германией зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 21 июля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — объявил Зеленский.

Соответствующее видеообращение опубликовали в Telegram-канале главы киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Зеленский утверждал, что для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 ЗРК Patriot. Киеву, по его словам, «удалось добиться» передачи пяти дополнительных комплексов.

Минобороны России 20 июля проинформировало об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции комплекса Patriot. Российские войска улучшили положение на западном, южном, центральном и восточном направлениях. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1895 человек.