Вашингтон, 21 июля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся экс-президента Дональда Трампа потому, что он «не является марионеткой».

U. S. Air Force Дональд Трамп

«Власти отказываются от старой марионетки в пользу Камалы Харрис, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка», — написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.

При этом предприниматель пошутил, что в Белом доме узнали о решении Байдена не участвовать в выборах из социальной сети.

Как сообщало ИА Регнум, для России в приоритете достижение целей в спецоперации, а не итоги выборов в США. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил, что продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока. О своём решении американский лидер объявил в специальном обращении в социальных сетях. Он утверждал, что за три с половиной года, когда возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию». Подробнее о причинах своего решения Байден пообещал рассказать позднее.

Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны». Байден заявил о полной поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис для выдвижения на пост главы государства.