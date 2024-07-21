Москва, 21 июля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Для России в приоритете достижение целей в специальной военной операции, а не итоги выборов в США. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление главы Белого дома Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал представитель Кремля изданию Life.ru.

Комментируя решение Байдена, Песков добавил, что до выборов в США остаётся ещё четыре месяца, за этот длинный срок может многое поменяться. Нужно следить за тем, что будет дальше, заключил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил, что продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока. О своём решении американский лидер объявил в специальном обращении в социальных сетях. Он утверждал, что за три с половиной года, когда возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию». Подробнее о причинах своего решения Байден пообещал рассказать позднее.

Также Байден заявил о полной поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис для выдвижения на пост главы государства.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны». Пока неясно, кто будет кандидатом в президенты от Демократической партии. Трамп предположил, что им может стать вице-президент Камала Харрис. Политик считает, что её «будет легче победить, чем Байдена».