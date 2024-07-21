Берлин, 21 июля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза против России провалились, в дальнейшем они могут принести ущерб ЕС, отметили в своей публикации обозреватели немецкой газеты Handelsblatt со ссылкой на исследования четырёх европейских институтов экономических исследований.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе «санкции будут действовать как ползучий яд». С трезвой точки зрения, санкционная политика Запада должна быть признана провальной», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

В Кремле отмечали, что у страны есть опыт минимизации последствий вводимых Западом ограничений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминал, что санкции — обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьёт по интересам тех стран, которые эти ограничения вводят. Президент Владимир Путин отмечал, что страна благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые.

Все ранее введённые ЕС ограничительные меры так и не смогли подорвать экономику России, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва не оставит без ответа очередные нелегитимные ограничения Евросоюза, подчеркнула она. Утверждаемые ЕС в последнее время санкции по итогу бьют по третьим странам, подрывая энергетическую безопасность развивающихся государств и глобальные товарные рынки, добавила Захарова.