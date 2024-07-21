Улан-Удэ, 21 июля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Из-за частичного обрушения моста в Тункинском районе Бурятии было прервано дорожное сообщение с 20 населёнными пунктами, рассказало 21 июля правительство региона.

Прокуратура Республики Бурятия

Сообщение прервано для населения пяти посёлков Тункинского района, а также 15 населённых пунктов Окинского района, сообщает «Российская газета».

Кроме того, к месту назначения не смогли проехать туристы, следовавшие на курорт «Нилова Пустынь». Для пострадавших организованы пункты временного размещения, в которые подвозятся питьевая вода и горячая еда. В пунктах разместили 200 человек.

Для устранения затора был введён режим ЧС муниципального уровня. На место обрушения подвозят грунт, которым будет засыпан обвал. Задействованы более 20 единиц техники — самосвалы, фронтальные погрузчики и экскаватор. Работы предполагается вести всю ночь, увеличив количество техники посредством привлечения самосвалов частных компаний. Сообщение должно быть восстановлено в течение 15 часов, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство транспорта Бурятии сообщило, что на федеральной автодороге А-333 Култук — Монды — граница с Монголией размыло подъезд к мосту, в связи с чем движение транспорта полностью остановили. Чтобы возобновить движение на этом участке, необходимо провести отсыпку подходов к мосту, уточнило ведомство.

11 июня сообщалось, что паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Последствия ликвидировали с использованием четырёх самосвалов и двух погрузчиков.