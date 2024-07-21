Нальчик, 21 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В результате ДТП, которое произошло на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, погибли пять человек, сообщает 21 июля РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ГУ МЧС России по КБР

По данным телеканала, на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«Пострадали шесть человек, пятеро из них скончались», — сообщил источник.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром в результате столкновения пяти машин погибли три человека. Один пострадал, ещё двое детей были доставлены в больницу. По предварительным данным, столкновение машин спровоцировал водитель КамАЗа, который нарушил безопасную дистанцию. Он столкнулся с едущим впереди Nissan, после чего произошло столкновение пяти автомобилей.

18 июля на трассе в Калмыкии в результате дорожной аварии погибли пять человек. Инцидент произошёл на 69-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан. Столкнулись легковой «Мерседес» и КамАЗ. После этого транспортные средства загорелись.