Москва, 21 июля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией являются игрой на западную публику. Таким образом он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, передаёт радио Sputnik слова первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлёва.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией», — сказал Журавлев.

Парламентарий также отметил, что глава киевского режима оказался в безвыходном положении. По его мнению, Зеленский понимает, что «судьбу Украины будут решать уже без него». В сложившейся ситуации он может вступить в диалог с РФ, но исключительно через посредника, заключил Журавлёв.

21 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский своим указом официально запретил подобные переговоры. В интервью британской радиостанции глава киевского режима сказал, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то будет неважно, с какими представителями России разговаривать.

Также он допустил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года и по её итогам Украина не вернёт часть территорий, входивших в её состав до 2014 года. Вместе с тем Зеленский предположил, что «сила дипломатии» сможет помочь Киеву вернуть эти территории.

Как передавало ИА Регнум, первый созванный по инициативе Киева саммит по Украине прошёл в июне в швейцарском Бюргенштоке. Представителей России на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Ещё одно аналогичное мероприятие предполагается провести до конца 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал швейцарский саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую «формулу Зеленского», который требовал в том числе передачи Украине регионов, покинувших её состав в 2014 и 2022 годах и вернувшихся в состав России (Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.