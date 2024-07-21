Лондон, 21 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Ситуация с потерями на фронте для ВСУ ухудшается, заявил 21 июля в интервью Би-би-си лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Francisco Seco/AP/TASS

Точное число погибших он назвать отказался.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал глава киевского режима.

Журналисты также спросили Зеленского, как долго ВСУ смогут продержаться при столь высоких потерях. Лидер киевского режима ответил, что это будет зависеть от «морального духа» ВСУ, от единства между военными и гражданскими на Украине, а также от «единства Запада» в поддержке Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявлял, что ВСУ за всё время военного конфликта якобы потеряли погибшими лишь 31 тысячу человек. И украинские, и западные эксперты отмечали, что он занизил показатель в разы, если не в десятки раз.

За шесть месяцев своего безуспешного контрнаступления в 2023 году украинская армия потеряла свыше 125 тысяч бойцов, заявил в декабре того же года занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу. Потери ВСУ за всё время спецоперации приближаются к 700 тысячам человек, отмечал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал Апты Алаудинов.

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в ближайшие месяцы Зеленский должен будет сделать выбор между продолжением кровопролитных боёв и согласием на требования России. Любой из этих шагов может стать для лидера киевского режима политическим самоубийством, считает Кличко. Выходом мог бы стать референдум или формирование «правительства национального согласия», но Зеленский не хочет идти на такие шаги, потому что стремится сохранить всю полноту власти в своих руках, добавил мэр Киева.

ВСУ будут продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», но они окажутся безуспешными, потому что у украинской армии недостаточно ресурсов, заявил ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Крах политики НАТО по Украине уже очевиден, и американские спецслужбы лишь пытаются отсрочить до президентских выборов США крушение самой Украины, отмечал в свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.