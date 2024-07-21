Москва, 21 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Победители Всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» с 22 июля начнут расписывать интерьеры десяти культурных учреждений Москвы, сообщает официальный портал мэрии и правительства столицы.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В новом сезоне «Контуров культуры» участники проекта предложили свое видение 10 городских культурных пространств, в число которых впервые вошли школы искусств и театр», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, организаторы конкурса получили более 500 заявок на участие от художников со всей России и даже из Китая и США.

Данный проект проводится в столице в третий раз. В этом сезоне его участниками стали художники из 60 городов России и других стран. На конкурсный отбор было отправлено 546 эскизов. В результате жюри определило 10 победителей конкурса. Ими стали художники из Москвы, Иванова, Ярославля, а также города Щелково и посёлка Звездный Городок Московской области, уточнил Алексей Фурсин.

Сообщается, что некоторые участники вошли в финал конкурса «Контуры культуры» не в первый раз. Так, Степан Краснов, победитель первого и второго сезонов проекта, уже преобразил стены центра культуры и искусств «Щукино» и Лианозовской детской библиотеки № 57 росписями в стиле неопуантилизма. Этим летом Степан украсит стены детской школы искусств имени И. С. Баха.

Сергей Михайлов в прошлом сезоне расписал стену Московского продюсерского центра. В этом году он продолжит работу на этой же площадке, но уже с новым проектом. Художник собирается использовать традиционные графические материалы.

Алексей Медной, Денис Kibeda и Helen Anvor будут украшать интерьер зданий столицы впервые. Ранее они уже становились участниками крупных стрит-арт-фестивалей и выставок в разных регионах России.

Алексей Медной занимается созданием росписи в коллажной подаче. В третьем сезоне проекта «Контуры культуры» художник преобразит стены Центра драматургии и режиссуры. Денис Kibedа в своих работах транслирует стремительность современной жизни, чувство лёгкости и свободы. Новую работу он выполнит в Доме культуры «Берендей».

Helen Anvor в своём творчестве использует авторский метод сюрреалистического дудлинга — рисование простых и хаотичных узоров. В этом сезоне её рисунки украсят стены библиотеки № 53.