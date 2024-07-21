Вашингтон, 21 июля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден считает «кукловодом» кампании Демократической партии против своего нового выдвижения в президенты экс-главу государства Барака Обаму, сообщила 21 июля газета New York Times (NYT) со ссылкой на осведомлённые источники.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Экс-президент США Барак Обама и действующий президент США Джо Байден

По этим данным, Байден предполагает, что утечки в СМИ появляются с целью усилить давление и склонить его к уходу в отставку. Ещё одним зачинщиком он считает бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Больной ковидом и покинутый союзниками, президент Байден впадает в ярость в своём доме на пляже в Делавэре, всё больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией по вытеснению его из предвыборной гонки», — сказано в материале.

Обида на Обаму, по этой версии, возникла у Байдена ещё в 2016 году, когда тот отговорил его выдвигаться на выборы. Байден занимал пост вице-президента в администрации Обамы, но кандидатом на выборах 2016 года от Демократической партии стала Хиллари Клинтон.

Споров подобного масштаба между действующим президентом США и руководителями его же партии не было в Вашингтоне уже десятки лет, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент. Желание демократов отговорить Байдена от выдвижения усилилось после провальных для него дебатов с Трампом, а также новых оговорок и странных жестов действующего президента, отмечалось в публикациях.

Портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявил, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Рейтинг одобрения Трампа после покушения на него достиг максимума за четыре года — 40%, сообщил 21 июля телеканал ABC со ссылкой на данные соцопроса. Рейтинг Байдена составляет 32%.

Сейчас всё складывается идеально для Трампа и республиканцев, и если в этом нет подвоха, можно лишь позавидовать политической удаче Трампа, который избежал смерти, победил демократов в судебных войнах и на всех парах мчится к возвращению в Белый дом, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.