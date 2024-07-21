Ходейда, Йемен, 21 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Представитель шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Абдессалам заявил, что движение даст жёсткий ответ на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена, передаёт 21 июля телеканал Al Jazeera.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

Абдессалам назвал израильские удары вопиющей агрессией.

«Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом», — сказал представитель хуситов.

Движение «не боится никакой эскалации», поскольку действует во имя справедливости, добавил Абдессалам.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля Израиль впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов, в том числе F-35.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, добавил он.

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары Израиля. Высший политсовет движения «Ансар Аллах» в своём заявлении подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.

Осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители хуситов начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Таким образом они поддерживают палестинское движение ХАМАС. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.