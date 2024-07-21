Хуситы пообещали жёсткий ответ на удары Израиля по Ходейде, сообщили СМИ
Al Jazeera: хуситы пообещали жёсткий ответ на авиаудары Израиля по Ходейде
Ходейда, Йемен, 21 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Представитель шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Абдессалам заявил, что движение даст жёсткий ответ на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена, передаёт 21 июля телеканал Al Jazeera.
Абдессалам назвал израильские удары вопиющей агрессией.
«Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом», — сказал представитель хуситов.
Движение «не боится никакой эскалации», поскольку действует во имя справедливости, добавил Абдессалам.
Как передавало ИА Регнум, 20 июля Израиль впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов, в том числе F-35.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, добавил он.
Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары Израиля. Высший политсовет движения «Ансар Аллах» в своём заявлении подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.
Осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители хуситов начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Таким образом они поддерживают палестинское движение ХАМАС. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.