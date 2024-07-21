Москва, 21 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Хабаровск 22–23 июля после рабочей поездки в Магадан. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в аэропорту Магадана

Отмечается, что глава правительства ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта города, посетит завод энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш», Дальневосточный государственный университет путей сообщения, а также детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича. Кроме того, Мишустин планирует встретиться с временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Мишустин прилетел в Магадан для того, чтобы провести несколько рабочих встреч, в том числе посетить морской рыбный порт и завод «Омега-Си». Также в ходе своего визита он осмотрел новый аэровокзальный комплекс и подчеркнул, что новый терминал должен быть комфортным и удобным для пассажиров.

В тот же день во время встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Мишустин отметил, что за последние четыре года рост частных инвестиций в Магаданской области увеличился в полтора раза.