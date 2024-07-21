Москва, 21 июля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Можайском районе Москвы началась реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) «Кунцево 95», сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Евгений Самарин/РИА Новости

Благодаря новому оборудованию будет обеспечена бесперебойная подача газа для жителей и коммунально-бытовых предприятий, отметили в мэрии. Также специалисты создадут условия для дальнейшего развития территории.

Как рассказали в пресс-службе, ГРП «Кунцево 95» работает с 1965 года и, чтобы соответствовать современным стандартам городских газовых сетей, необходимо выполнить реконструкцию объекта.

Соответствующие работы выполнят специалисты АО «Мосгаз». Будет установлен новый шкафной газорегуляторный пункт производительностью 600 кубических метров в час. Он отличается высоким уровнем надёжности и пониженным уровнем шума.

Полный процесс разработки и изготовления таких устройств организован на собственном предприятии АО «Мосгаз». К 2030 году планируется расширение производственной инфраструктуры, чтобы произвести для нужд Москвы более 450 единиц современного оборудования.

Также в ходе реконструкции газорегуляторного пункта будут обновлены подводящие газопроводы и сети газораспределения. «Кунцево 95», как и другие газорегуляторные пункты, будет оборудован современными запорными устройствами. Параметры их работы регулярно контролируют специалисты центральной диспетчерской, откуда можно в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.