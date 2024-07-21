Москва, 21 июля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Во Дворце спорта и образования Ирины Винер с момента его открытия прошли обучение более 5 тысяч юных спортсменов, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Михаил Синицын/ТАСС

«Здесь проводят занятия для 12 групп по художественной гимнастике и боевым искусствам. Возраст спортсменов — от трёх лет и выше», — добавил он.

Известно, что за весь период работы Дворца в нём провели 20 спортивно-массовых мероприятий с участием молодых спортсменов. Они представляли более чем 22 города страны, в частности Москву, Самару, Чебоксары, Волгоград и Махачкалу.

Ефимов добавил, что на площадке состоялось несколько мероприятий федерального уровня, включая открытый турнир по художественной гимнастике «Блиц», турнир МСМК «Искусство побеждать», первенство Центра художественной гимнастики № 1, межрегиональный турнир по дзюдо.

Около 86% обучающихся во Дворце спорта и образования являются жителями Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Более половины из них — из района Троицк, подчеркнул заммэра. Он добавил, что создание спортивных объектов рядом с домом отвечает на запрос горожан о доступной инфраструктуре.

Также сообщается, что к концу 2028 года в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса.