Тбилиси, 21 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях в качестве наёмников, сообщила 21 июля телекомпания «Мтавари архи».

Известия/Павел Волков

Опросы проводятся в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в Тбилиси и попытке государственного переворота. В последние дни служба госбезопасности вызвала ещё двоих бывших наёмников ВСУ.

«Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о «попытке государственного переворота» пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском городском суде, так как они отказались явиться в службу государственной безопасности. Солдаты не могут сообщить подробности дела из-за наложенного грифа «секретно», — сообщила телекомпания.

Как передавало ИА Регнум, в мае премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл телефонный разговор с советником Госдепа США Дереком Шолле, в котором обвинил бывшего посла США в Тбилиси Келли Дегнан в поддержке попыток финансируемых из-за рубежа НПОсовершить государственный переворот в республике в 2020–2023 годах.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Запад негативно отреагировал на эту инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона. С аналогичными высказываниями выступили представители ЕС.

Служба внешней разведки России ранее заявила, что администрация США разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Президент страны Саломе Зурабишвили, по этому плану, должна обвинить правительство в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС и «катастрофических последствиях» сближения с Россией. Итогом операции должна стать новая цветная революция, отмечала СВР.