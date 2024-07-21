Вашингтон, 21 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Переживший покушение экс-президент США Дональд Трамп будет выступать в ходе предвыборных мероприятий только в помещениях, сообщает 21 июля портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями политика.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Большая часть, если не все будущие выступления Трампа будут проводиться в помещениях, в отличие от митинга в Пенсильвании», — заявил собеседник портала.

За последние семь дней Трамп побывал в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, то есть сосредоточил свою кампанию на штатах «голубой стены», где избиратели традиционно голосуют за демократов, отмечает издание.

Указано также, что на 24 июля запланирован предвыборный митинг Трампа в Шарлотте, штат Северная Каролина. Сенатор Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом кандидатом в вице-президенты от республиканцев, 22 июля проведёт митинги в Миддлтауне, штат Огайо, и Радфорде, штат Виргиния.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля, когда Трамп выступал на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, по нему открыли огонь. Одна из пуль задела ухо политика, его быстро увели со сцены. В результате стрельбы один человек погиб, ещё двое, помимо Трампа, были ранены. Спецслужбы ликвидировали подозреваемого, который находился на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.

Позже было объявлено, что стрелял житель штата 20-летний Томас Мэтью Крукс. Перед покушением он записал видеообращение, в котором заявил о ненависти к Республиканской партии и её лидеру. Кроме того, в послании на игровой платформе он предупредил о некой «премьере», которая произойдёт 13 июля.