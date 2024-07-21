Сана, 21 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. США и Великобритания нанесли 21 июля четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

В сообщении телеканала уточняется, что удар был нанесён по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф.

Днём ранее сообщалось, что Израиль впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903375" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Израиль нанес первые прямые удары по Йемену

По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, добавил он.

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары ЦАХАЛ по Ходейде. Высший политсовет движения «Ансар Аллах» подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.

В Организации Объединённых Наций (ООН) выразили глубокую обеспокоенность ударом ВВС Израиля по Ходейде на западе Йемена. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.