Москва, 21 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. На занятиях по плаванию в бассейне детского сада в Москве двухлетний ребёнок уснул на надувном круге и чуть не утонул, сообщает 21 июля Life.

Roobin Mohan/unsplash

В материале говорится, что 20 июля мама отвела своего двухлетнего сына на занятия по плаванию в садик «Лидер» на улице Народного Ополчения. Там мальчик плавал на надувном круге и задремал. В какой-то момент круг перевернулся, ребёнок упал в воду и начал тонуть.

Тренер среагировал вовремя, достал малыша из воды и сам пытался привести в чувства. Скорая забрала мальчика в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Как передавало ИА Регнум, в июне в городе Железногорске Красноярского края ребёнок утонул в бассейне, потянувшись за игрушкой. Мальчик вместе с матерью гулял на участке дома в одном из СНТ. В какой-то момент женщина отвлеклась, а сын упал в бассейн глубиной около 72 см, пытаясь достать игрушку. Мать обнаружила его в воде спустя несколько минут. Родители и скорая пытались помочь мальчику, но спасти его не удалось.

В ноябре 2023 года трёхлетний ребёнок утонул в бассейне в Великом Новгороде. Семья с двумя детьми отмечала день рождения в одной из саун города. На праздничном мероприятии присутствовали пять взрослых и 15 детей в возрасте от полутора до 14 лет. Трёхлетний мальчик плавал в нарукавниках. Через какое-то время женщина увидела нарукавники сына на другом ребёнке. Когда она подбежала, то увидела, что её сын лежит на дне бассейна. Ребёнка вытащили, он находился без сознания. В сауну вызвали скорую, но ребёнок умер до приезда медиков.