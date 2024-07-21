Москва, 21 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Московский международный дом музыки (ММДМ) стал одной из самых посещаемых концертных площадок столицы, в его залах ежегодно проводится до 900 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС

«В четырёх залах ММДМ ежегодно проходит до 900 событий. Представлены практически все жанры — от классики до цирковых программ», — написал глава города.

Так, в Светлановском зале расположен один из крупнейших в Европе концертных органов. В декабре будет отмечаться 20-летие с момента его инаугурации. Высота инструмента составляет пять этажей, по весу он около 30 тонн, отметил Собянин.

Сергей Собянин добавил, что ММДМ также является арт-пространством и резиденцией ряда творческих коллективов. На его базе ведётся деятельность Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», а также Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Московский международный дом музыки открылся в 2002 году. Он стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств. Дом музыки построили по инициативе музыканта и общественного деятеля Владимира Спивакова и бывшего столичного мэра Юрия Лужкова при поддержке правительства Москвы.