Филадельфия, США, 21 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли и ещё семь пострадали в результате массовой стрельбы в Филадельфии, сообщил 21 июля телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

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Инцидент произошёл в ночь на 21 июля во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек.

Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что именно он был целью нападения, поскольку в мужчину стреляли с очень близкого расстояния. Ещё один человек получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Третий погибший умер от огнестрельного ранения в живот.

Полиция предполагает, что стрелявших было несколько. На месте стрельбы было обнаружено около 30 гильз и огнестрельное оружие. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения.

Как передавало ИА Регнум, в июне в результате стрельбы в супермаркете в городе Фордайс в американском штате Арканзас погибли четыре человека, 14 получили ранения. Среди пострадавших — 11 гражданских лиц, два сотрудника полиции и 44-летний стрелок.

Также в июне как минимум девять человек, включая восьмилетнего ребёнка, пострадали в результате стрельбы в городе Рочестер-Хиллс в американском штате Мичиган. По предварительным данным, стрелявший приехал на место инцидента, вышел из автомобиля и произвёл не менее 28 выстрелов, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия.