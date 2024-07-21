Москва, 21 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В Нагатинской пойме на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч зрителей, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

РИА Новости/ Александр Патрин

«В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала», — сказал он.

По словам Ефимова, строительные работы будут завершены в течение пяти лет. Предполагается, что новый комплекс вместит в себя до 10 тысяч зрителей.

Он также отметил, что с начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Их общая площадь составила около 170 гектаров, уточнил он.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что реализацией проекта займутся специалисты холдинговой компании «Остров Мечты». Отмечается, что работы по возведению концертного зала начнутся летом текущего года.