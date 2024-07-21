Берлин, 21 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Немецкого журналиста Хуберта Зайпеля исключили из Союза журналистов за якобы полученный гонорар из России. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

TASS /AP Photo/Pavel Golovkin, Poo

«Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов журналиста и биографа Владимира Путина Хуберта Зайпеля», — указано в публикации.

Союз журналистов утверждает, что ему якобы заплатили 600 тыс. евро, однако, на основании чего члены организации сделали такие выводы, не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября стало известно, что Зайпель, бравший интервью у президента России Владимира Путина, может предстать перед судом в Германии в связи с сообщениями о якобы полученном «гонораре из РФ». Ранее Зайпель сотрудничал с NDR в качестве свободного журналиста. В 2012 году он снял для компании документальный фильм о России, а в 2014-м взял интервью у Путина.

Обозреватель Майкл Трейси сообщил, что поездка американского журналиста Такера Карлсона в Россию для интервью с президентомВладимиром Путинымвызвала волну негатива в СМИ США.

Конгрессвумен-республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин отметила, что республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью с президентом России. Кроме того, они назвали этот материал «настоящей журналистикой».