Вашингтон, 21 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться, пишет агентство Bloomberg.

Global Look Press/Erin Schaff — Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден

Уточняется, что он планирует встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь сплотить демократов на фоне раскола, охватившего партию.

Ближайшие к президенту союзники отметили в разговоре с Bloomberg, что его решимость остаться в гонке только укрепилась в последние дни, несмотря на критику некоторых представителей Демократической партии.

Как передавало ИА Регнум, 56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов призвали Байдена отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения на ноябрьских выборах.

Американский лидер 17 июля заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. На следующий день в администрации США подтвердили, что он заразился коронавирусом.

Бывший президент США Барак Обама заявлял, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.

По информации CNN, представители Демократической партии США стали склоняться к выбору вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в том случае, если Джо Байден откажется от участия в политической гонке.