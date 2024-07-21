Москва, 21 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Артисты культбригады Москонцерта проводят выступления в Донбассе и Новороссии практически два с половиной года. За это время они организовали более 800 концертов в зоне спецоперации, рассказал гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в интервью «Донецкому агентству новостей».

Telegram-канал Ильи Бачурина

«С самого первого дня спецоперации мы начали готовить выезды артистов. И первые выезды были не в формате культбригады. По сути, были они организованными в рамках частной инициативы», — заявил Бачурин.

Гендиректор Москонцерта отметил, что приоритетными зрителями для них всегда были военные. Артисты выступали на полигонах и в больницах — для раненых российских бойцов. К концертам московского коллектива также зачастую присоединялись фронтовые творческие бригады, с которыми Москонцерт позднее выступал на одной сцене.

«И хочу сказать, что это потрясающие, высоко мотивированные артисты, но в первую очередь они являются военнослужащими. И для нас большая честь делить с ними сцену и выступать вместе», — добавил он.

Сейчас культбригады работают по нескольким направлениям. Помимо выступлений для российских военных, проводятся детские концерты и спектакли. Также у коллектива есть специальная молодёжная программа для студентов и школьников — «Креативная культбригада». В рамках данного проекта специалисты рассказывают о том, как молодые люди в дистанционном формате могут получать важные для них ресурсы.

Как отметил Илья Бачурин, одним из самых масштабных событий для московских артистов стали новогодние выступления на освобождённых территориях. Они представили специальную программу «Новогодняя тайна пятой планеты», которая охватила почти 6 тысяч юных зрителей.

Генеральный директор отметил, что после окончания спецоперации артисты продолжат выступать для жителей Донбасса и Новороссии. Тем более что организация таких мероприятий стала проще. На данный момент концерты на освобождённых территориях проводятся при поддержке Департамента культуры Министерства обороны, заключил он.