Москва, 21 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Бывшего министра спорта Дагестана, экс-мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова обнаружили раненым в камере СИЗО «Матросская Тишина», он госпитализирован, сообщает 21 июля Lenta.ru.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС Экс-мэр Кизилюрта Магомед Магомедов

В материале уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 20 июля в камере, где содержится обвиняемый. Предварительно, телесные повреждения могли быть получены при попытке суицида.

Экс-министра доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Магомедова стало известно в октябре 2023 года, его заподозрили в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. Суд арестовал его и заключил под стражу.

Главой Кизилюрта Магомедов стал в мае 2021 года, после того как занимал должность главы Гергебильского района. В период 2012–2021 годов был министром физической культуры и спорта Дагестана.