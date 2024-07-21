Кемерово, 21 июля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту массового заболевания детей в санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире, у пострадавших есть признаки кишечной инфекции, сообщила пресс-служба управления 21 июля.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Региональным управлением Роспотребнадзора принимаются меры по приостановлению деятельности учреждения», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Следствие установит характер и очаг заболевания, а также прояснит другие детали — обращались ли родители с детьми в медицинские учреждения, каково состояние здоровья детей, которые жаловались на боли в животе, и какие меры предпринимали должностные лица санатория при поступлении жалоб на недомогание, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле в Евпатории 26 детей из оздоровительного лагеря «Каламитский бриз» госпитализировали из-за норовирусной инфекции. Было начато эпидемиологическое расследование. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, отмечало управление Роспотребнадзора.

9 июля стало известно, что в оздоровительном лагере «Чагытай» в Тыве отравились 34 школьника. 31 ребёнок был направлен в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Признаки отравления у детей проявились сразу после возвращения с отдыха.