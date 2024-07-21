Москва, 21 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через реку Днепр, из-за чего человек, совершавший спуск на аттракционе, упал в реку, сообщает 21 июля украинское издание «Страна. ua».

Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

На опубликованных изданием видеокадрах видно, как люди пытаются вытащить трос из воды.

По предварительным данным, спасти упавшего не удалось, его ищут водолазы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903346" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр

Как передавало ИА Регнум, в июне шесть человек, в том числе трое детей, застряли на колесе обозрения в городе Нефтекамске в Башкирии. Инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

В мае трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.