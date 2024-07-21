Москва, 21 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через реку Днепр, из-за чего человек, совершавший спуск на аттракционе, упал в реку, сообщает 21 июля украинское издание «Страна. ua».

Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

На опубликованных изданием видеокадрах видно, как люди пытаются вытащить трос из воды.

По предварительным данным, спасти упавшего не удалось, его ищут водолазы.

В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр

Как передавало ИА Регнум, в июне шесть человек, в том числе трое детей, застряли на колесе обозрения в городе Нефтекамске в Башкирии. Инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

В мае трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.