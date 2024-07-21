Берлин, 21 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьёзным кадровым голодом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

«Две проблемы делают успешную зарубежную разведку для BND практически невозможной: нехватка агентов и правовые ограничения», — отмечается в тексте публикации.

По информации издания, в настоящий момент в немецкой разведке служат 6,5 тысячи человек, 700 мест ведомства остаются вакантными.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля власти Германии начали тестирование четырёхдневной рабочей недели. Причиной такого решения стал кризис на рынке труда и необходимость оживить экономику.

Ранее доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов заявил, что жителей США всё сильнее пугает рост цен и безработица. Он также отметил, что перспективы экономики США во многом будут зависеть от результатов выборов президента в 2024 году.