Москва, 21 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Москве задержана женщина, которая избила восьмилетнего мальчика и его бабушку возле одного из домов на Дмитровском шоссе, сообщили 21 июля в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Предварительно установлено, что возле одного из домов на Дмитровском шоссе женщина нанесла побои восьмилетнему ребёнку и его бабушке 1960 года рождения. Сотрудниками полиции совместно с Росгвардией подозреваемая 1969 года рождения была задержана», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РЕН ТВ.

В правоохранительных органах уточнили, что подозреваемой не понравилось, что мальчик катался на самокате по двору, она начала вести себя агрессивно, ударила ребёнка, а потом и бабушку, которая пришла на помощь внуку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

По данным Telegram-канала Shot, избившей восьмилетнего ребёнка оказалась 54-летняя гражданка Украины, которая работает кассиром в супермаркете. Третьеклассник рассказал, что женщина схватила его и начала трясти, после чего ударила в висок, когда он катался на самокате и остановился на тротуаре, чтобы её пропустить.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Саратове в микрорайоне Юбилейный родители шестилетнего мальчика напали на девочку-подростка за то, что она повздорила с их сыном. Конфликт начался после того, как мальчик начал плевать в девушку, она толкнула обидчика на траву. Мать ребёнка схватила пострадавшую за волосы и начала трясти. Девочке удалось вырваться и побежать в сторону паркового мостика, где её остановил отец мальчика. Он повалил её и начал бить по лицу.

В Воронеже в мае мужчина решил наказать школьников, которые отказались играть с его сыном. Он заставил 13-летних подростков встать перед ребёнком на колени и терпеть от него пощёчины.