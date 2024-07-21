Берлин, 21 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Полиция Германии предотвратила теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщила 21 июля британская газета The Sun.

TASS /IMAGO/Jan Huebner

Решающий матч Евро-2024 состоялся 15 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. Команда Испании со счётом 2:1 обыграла сборную Англии.

Рейды были проведены всего за несколько часов до финала, отметили авторы. По этим данным, нападение должно было произойти на берлинской площади Брайтшайдплац, где располагалась фан-зона с тысячами болельщиков.

Аресты прошли и в Потсдаме. К операции привлекались сотрудники спецназа. Задержанные оказались сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившимися под наблюдением полиции Германии, сказано в материале. Наблюдение было установлено несколькими днями ранее.

Теракты угрожают и Олимпиаде в Париже, которая начнётся 26 июля, французские спецслужбы готовятся к отражению атак террористов, отметили также авторы. Они напомнили, что одна из радикальных группировок опубликовала видео, на котором дрон врезается в Эйфелеву башню.

Как передавало ИА Регнум, в июне прокуратура Германии сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в связях с ИГ. Он пытался устроиться охранником на объекты, имеющие отношение к Евро-2024, но не прошёл проверку.

В апреле европейские СМИ проинформировали, что во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По данным правоохранительных органов, школьник в соцсетях сообщил, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГ.

Также французские спецслужбы и МВД сообщали о задержаниях и других лиц, предположительно готовивших теракты во время проведения Олимпиады. В частности, они проинформировали о поимке злоумышленника, намеревавшегося совершить теракт во время футбольного матча Олимпийских игр в Сент-Этьене.