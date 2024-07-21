Гранд-Рапидс, США, 21 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Соединённым Штатам не всегда стоит вовлекаться в происходящие в мире конфликты. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс на митинге в Гранд-Рапидс, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в укреплении национальной безопасности нет ничего радикального, и США, когда наносят удар, делают это сильно. Однако стране нужно осторожнее относиться к внешним связям и не пытаться вмешиваться во все отдалённые уголки и конфликты в мире.

«Иногда, друзья мои, это просто не наше дело, и нам следует держаться от этого подальше», — сказал Вэнс.

Как сообщало ИА Регнум, Вэнс критиковал масштабную поддержку Украины со стороны Вашингтона и призывал к переговорам с Россией. Он заявлял, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки, а также призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп появился на митинге в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, с пластырем на ухе вместо белой повязки. Повязкой он прежде закрывал рану, полученную 13 июля в ходе покушения.