Москва, 21 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Хакеры взломали чат-бот для постинга отложенных сообщений Fleep Bot в Telegram, а затем начали публиковать спам-сообщения в каналах, которые подключены к этому боту. Об этом сообщили разработчики в официальном Telegram-канале чат-бота.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«К сожалению, мы подтверждаем, что наш сервис столкнулся с несанкционированным доступом», — указано в публикации.

Разработчики также отметили, что их команда в данный момент работает над устранением проблемы, принимая все необходимые меры, чтобы предотвратить похожие инциденты в будущем. Они также добавили, что будут обращаться в органы для наказания виновных.

Из-за взлома во многих каналах, администраторы которых использовали бот, появились однотипные посты с провокационными текстами против украинских властей. Однако точное число пострадавших от взлома не раскрывают.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая хакерами были взломаны серверы министерства обороны Великобритании. В результате атаки они похитили данные чиновников и действующих военнослужащих.

11 мая власти Южной Кореи заподозрили хакеров из КНДР во взломе судебной системы страны и выводе свыше тысячи гигабайт данных за два года.

Ранее неизвестные взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду.