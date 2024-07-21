Москва, 21 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Следователи продолжают допрашивать всех находившихся в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта в марте, расследование уголовного дела не окончено, сообщила 21 июля журналистам очевидец Анастасия Родионова.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Целищев

У находившихся в концертном зале спрашивают о деталях происходившего в «Крокусе», рассказала Родионова.

«Следователи интересуются у очевидцев, где они были в момент нападения террористов, что видели и видели ли оружие, а также другие детали теракта. Следствие ещё идет, оно не окончено», — сказала собеседница журналистов.

Родионова также сообщила, что денежные выплаты получают все «реально пострадавшие» и обратившиеся после теракта за помощью врачей, передаёт ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что со всеми пострадавшими в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» после их лечения будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, суд продлил срок следствия по делу до 22 сентября.

22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл», открыв огонь по людям, а затем устроив пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности по этому делу были арестованы 18 человек из 20 обвиняемых. Была доказана связь террористов с украинскими националистами.

Суд признал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. 17 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших при теракте остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одной из целей заказчиков было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия отыщет всех причастных к теракту, не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков.