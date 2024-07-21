Якутск, 21 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Участник тушения пожаров в Усть-Майском районе Якутии, пропавший в лесу 10 июля, нашёлся живым. Об этом сообщает 21 июля в Telegram-канале Служба спасения Якутии.

Служба спасения Якутии

Мужчина в качестве добровольца помогал тушить пожар у села Белькачи. Решив пешком добраться до ближайшего населённого пункта, он заблудился. Больше недели спасатели безуспешно искали его с вертолёта, а 20 июля он сам вышел к лагерю, из которого ушёл.

«Пострадавшего доставили в Усть-Майскую больницу, так как он истощён и обезвожен», — говорится в сообщении.

Доброволец рассказал, что покинул лагерь без еды. Воду он пил из луж или добывал из-под мха, дважды видел медведя. К людям мужчина вышел благодаря минерализованной полосе. Увидев, пошёл вдоль неё, а в лагере упал без сил. Пострадавшего напоили водой и бульоном и на вертолёте отправили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в лесу в Свердловской области пропали 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра, возвращавшиеся с рыбалки вместе со своим дедом и двумя собаками. В пути дети и мужчина потеряли друг друга. Подростков нашли живыми 7 июня, их доставили в больницу с обезвоживанием.