Киев, 21 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в следующие месяцы должен будет сделать выбор между продолжением кровопролитных боёв и согласием на требования России, и любой из этих шагов может стать для Зеленского политическим самоубийством, заявил 21 июля в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ситуация для ВСУ и киевского режима становится всё более сложной, если украинской армии придётся воевать ещё два года, «это будет кошмар», признал Кличко.

Зеленский едва ли сможет самостоятельно принять решение согласиться с требованием России признать возвращение пяти регионов в состав РФ, считает мэр. Вероятно, по такому вопросу следовало бы провести референдум, предположил Кличко. Другим выходом могло бы стать формирование «правительства национального единства», но нет уверенности, что Зеленский на это согласится, сказал мэр.

«Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, как это было сделано в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября. Но я не уверен, что он готов отказаться от централизации власти в своих руках, которая обеспечивается военным положением», — заявил Кличко.

Как передавало ИА Регнум, полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Выборы были отменены из-за введённого в феврале 2022 года военного положения в стране. При этом Конституция Украины не предполагает автоматического «продления» полномочий президента. Легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

В июле Путин заявил, что украинское руководство отвергает мысль о прекращении огня, в том числе для того, чтобы оправдать несостоявшиеся президентские выборы военным положением. По словам главы российского государства, в случае проведения на Украине выборов шансы на победу у Зеленского, утратившего рейтинги и легитимность, близки к нулю.

Ранее президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.