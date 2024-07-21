Москва, 21 июля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В выходные в центре столицы пройдут более 100 видов спортивных, развлекательных, познавательных и гастрономических мероприятий, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

mos.ru/Е. Самарина

Организаторы фестиваля «Лето в Москве» предлагают гостям мероприятия угоститься лимонадом и мороженым, послушать музыку и поиграть в шашки. Сообщается, что самыми популярными развлечениями этих выходных стали модный маркет на Тверском бульваре, выступления музыкантов и артистов рядом с памятником Петру Чайковскому, игра в бадминтон.

В мэрии рассказали, что жители и гости столицы оценили зону отдыха на улице Большая Дмитровка, где можно потанцевать, поиграть в настольные игры и теннис. 21 июля в этой части города музыкальные композиции будут звучать с 20:00 до 22:00.

Также для участников фестиваля подготовлен гастрономический маршрут, который собрал более 120 кафе, ресторанов и магазинов. Посетителям предлагают попробовать блюда и напитки летнего меню. Утром и днём работают стойки с мороженым, лимонадами и закусками, а вечером можно попробовать коктейли.

21 июля до 22:00 в рамках проекта «Московское чаепитие» гости смогут прогуляться по торговым рядам и попробовать ледяной чай по старинным рецептам, посмотреть фильмы под открытым небом, узнать о гастрономических традициях Москвы. До 21:00 в интерактивных зонах будут организованы театрализованные представления в стиле разных эпох — от XVIII до XX века.

На Тверском бульваре каждый желающий сможет сыграть партию в шахматы или шашки. Помимо этого, будут открыты информационные центры, в которых подробно расскажут о достопримечательностях города, фестивальных площадках и отдыхе в Москве. На них же можно записаться на бесплатные экскурсии, которые проходят в городе по воскресеньям.

Чтобы не мешать проведению фестиваля, улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок стали на время пешеходными. Проезд по ним будет перекрыт до 00:00 22 июля. Соответствующие ограничения затронут и прилегающие переулки: Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский и Калашный, улицу Большая Бронная.