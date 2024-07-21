Киев, 21 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. До $2 млрд в год тратят украинские мужчины призывного возраста, чтобы не попасть в зону боевых действий. Об этом депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил на видео, опубликованном 21 июля телеканалом ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ежегодные объёмы «теневого экономического бронирования» составляют от $700 млн до $2 млрд согласно самым адекватным подсчётам.

«Вы будете удивлены», — отметил Наталуха.

Депутат выступил автором законопроекта об экономическом бронировании, которое, как считают в Раде, обеспечит поступление в бюджет примерно $5 млрд ежегодно. Инициатива предполагает, в частности, увеличение военного сбора, который работодатель платит за работника, и установление порога зарплаты работника с возможностью брони.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Наталуха заявил, что местоположение около 940 тыс. украинских мужчин призывного возраста не известно властям. Они не учтены ни в каких реестрах и не выезжали за границу.

18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным и сократил до минимума их права. В частности, всем военнообязанным было отведено 60 дней на обновление своих данных путём явки в военкомат.