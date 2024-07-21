Депутат Наталуха заявил, что уклонисты на Украине тратят до $2 млрд в год
Депутат Рады Наталуха заявил, что уклонисты на Украине тратят до $2 млрд в год
Киев, 21 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. До $2 млрд в год тратят украинские мужчины призывного возраста, чтобы не попасть в зону боевых действий. Об этом депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил на видео, опубликованном 21 июля телеканалом ТСН.
По его словам, ежегодные объёмы «теневого экономического бронирования» составляют от $700 млн до $2 млрд согласно самым адекватным подсчётам.
«Вы будете удивлены», — отметил Наталуха.
Депутат выступил автором законопроекта об экономическом бронировании, которое, как считают в Раде, обеспечит поступление в бюджет примерно $5 млрд ежегодно. Инициатива предполагает, в частности, увеличение военного сбора, который работодатель платит за работника, и установление порога зарплаты работника с возможностью брони.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Наталуха заявил, что местоположение около 940 тыс. украинских мужчин призывного возраста не известно властям. Они не учтены ни в каких реестрах и не выезжали за границу.
18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным и сократил до минимума их права. В частности, всем военнообязанным было отведено 60 дней на обновление своих данных путём явки в военкомат.