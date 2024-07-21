Николаев, Украина, 21 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В последнее время ВСУ начали задействовать даже те воздушные гавани, которые не использовали ранее, в том числе гражданский аэропорт в Николаеве, а также начали ремонтировать заброшенные аэродромы, рассказал 21 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Staff Sgt. Joseph Pick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Николаева регулярно слышат шум реактивных двигателей и видят взлетающие самолёты, пока большая их часть — небольшие одномоторные воздушные суда, отметил Лебедев, передаёт «Газета. Ру».

«Ориентировочно на каждом аэродроме один–два самолёта есть всегда. Вот такое ощущение», — сказал собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Министерство обороны сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Также была поражена живая сила и техника противника в 127 районах.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли удар в районе военного аэродрома в городе Миргород и вагоностроительного завода Кременчуга в Полтавской области, рассказал в свою очередь Лебедев. Аэродром Миргорода после предыдущих ударов снова начал принимать самолёты, в том числе британские тренировочные, эти воздушные суда были замечены в небе над Харьковом, а после нового удара местные жители видели большое зарево и ощутили «сильную взрывную волну», отметил координатор подполья.

На июльском саммите НАТО «западные союзники» Украины заявили, что скоро начнут поставки истребителей F-16 Киеву. Украинские аэродромы, в том числе резервные, и ранее попадали под удары российских дронов и ракет, поэтому размещать F-16 Киеву придётся на сильном удалении от линии фронта, а то и вовсе за пределами страны, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Артемий Шарапов.