Штат Мичиган, США, 21 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая 20 июля на митинге в штате Мичиган, рассказал, что после покушения получил от председателя КНР Си Цзиньпина «замечательное письмо».

Global look Press/Annabelle Gordon/Consolidated News Photos

«Он отличный парень. На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло», — сказал Трамп во время выступления, трансляцию которого вела британская The Sunday Times.

По его словам, большинство лидеров других стран сделали так же. Трамп признался, что это было приятно, и заверил, что у него со всеми были хорошие отношения.

Трамп появился на митинге в городе Гранд-Рапидсе в штате Мичиган с пластырем на ухе вместо белой повязки, которая ранее закрывала рану, полученную во время покушения на политика.

Как передавало ИА Регнум, нападение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Спустя несколько минут после начала выступления политика раздались звуки выстрелов. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. У Трампа было окровавлено ухо.

Покушение на Дональда Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт уверен, что после этого инцидента Трамп стал абсолютным фаворитом в борьбе за пост президента США.

Тем временем экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Белый дом раскрыть правду о покушении на кандидата в президенты США, поскольку в официальной версии много недостатков. В частности, по его словам, появилась неподтверждённая информация о том, что в Трампа могли стрелять сразу несколько человек.