Индия, 21 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. На западе Индии вирусом Чандипура заразились 50 человек, 16 заболевших погибли. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на сообщение министра здравоохранения штата Гуджарат Рашикеш Патель.

Global look Press/Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency

«Во всём штате было зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, и 16 человек погибли», — сообщил он, отметив, что семь заболевших из Химматпура были госпитализированы.

Министр здравоохранения также отметил, что информацию о вирусе уже передали во все деревни и общественные центры здоровья штата.

Впервые вирус Чандипура зафиксировали в 1965 году во время вспышки энцефалита. Его симптомами являются лихорадка, головная боль, потеря сознания, а также судороги. Сам вирус передаётся через укусы насекомых.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня стало известно о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. Его зафиксировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом контактов с домашней птицей или другими животными у больного не было.

Ранее в Японии произошла вспышка смертельно опасной болезни — гемолитического стрептококка, который приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности.