На западе Индии зафиксировали полсотни случаев заражения вирусом Чандипура
NDTV: на западе Индии вирусом Чандипура заразились 50 человек, 16 погибли
Индия, 21 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. На западе Индии вирусом Чандипура заразились 50 человек, 16 заболевших погибли. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на сообщение министра здравоохранения штата Гуджарат Рашикеш Патель.
«Во всём штате было зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, и 16 человек погибли», — сообщил он, отметив, что семь заболевших из Химматпура были госпитализированы.
Министр здравоохранения также отметил, что информацию о вирусе уже передали во все деревни и общественные центры здоровья штата.
Впервые вирус Чандипура зафиксировали в 1965 году во время вспышки энцефалита. Его симптомами являются лихорадка, головная боль, потеря сознания, а также судороги. Сам вирус передаётся через укусы насекомых.
Как сообщало ИА Регнум, 6 июня стало известно о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. Его зафиксировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом контактов с домашней птицей или другими животными у больного не было.
Ранее в Японии произошла вспышка смертельно опасной болезни — гемолитического стрептококка, который приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности.